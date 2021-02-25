İsrail'de koronavirüs aşısı yaptırmayanların bilgileri paylaşılacak

Koronavirüs aşısı olmayanların bilgileri yerel makamlara aktarılacak. Böylece söz konusu kişilerin aşı için ikna edilmesi hedefleniyor.

İsrail'de koronavirüs aşısı yaptırmayanlarla ilgili tartışmalı yasa kabul edildi.

İsrail Meclisi, koronavirüs aşısı olmayanların kişisel bilgilerinin yerel makamlarla paylaşılmasını öngören tasarıya onay verdi.

Tasarı, 13'e karşı 30 oyla Meclis'ten geçti.

AŞI OLMAYANLARIN BİLGİLERİ YEREL MAKAMLARLA PAYLAŞILACAK

Meclis'in onayladığı tasarı kapsamında İsrail Sağlık Bakanlığı, aşı olmayanların bilgilerini yerel makamlarla paylaşabilecek.

Yasa, yerel makamların ve sağlık kurumlarının aşı yaptırmamış İsraillilere ulaşarak onları ikna etmelerine imkan veriyor.

İKİ DOZ YAPTIRANLAR KAPSAM DIŞINDA

Koronavirüs aşısının iki dozunu da yaptıran kişilerin bilgileri ise yerel makamlarla paylaşılmayacak.

İsrail'deki bazı sivil toplum kuruluşları, gizlilik hakkına zarar vereceği uyarısında bulunarak karara karşı çıkıyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 537 bin 244 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 146 bin 509 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 648 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 761 bini aştı.

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