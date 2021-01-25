İsrail'de koronavirüs tedbirlerine karşı gösteri düzenlendi

Salgın tedbirlerine uymayı reddeden Ultra-Ortodoks Yahudiler, polisle çatıştı.

İsrail'de, koronavirüs önlemlerine karşı çıkan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Ülkedeki karantinaya rağmen açılan bir Yahudi din eğitim merkezini kapatma girişimi sırasında Harediler, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

13 POLİS YARALANDI

Açıklamada, yüzlerce Haredi öğrencinin merkezin çevresine kurulan barikatları aşmak için polisle arbede yaşadığı, çıkan çatışmalar sırasında 13 polisin yaralandığı kaydedildi.

Gösterilerden fotoğraflar paylaşan Times of Israel'in haberine göre, polis, şiddet olaylarına karşı koymaya devam edeceğini, koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağını vurguladı.

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POLİSE KARŞI ÖKSÜRDÜLER

Merkezin açılmasını isteyen Haredilerin polise karşı öksürdüğü, bazılarının da "Naziler" diye slogan attığına dikkat çekilen açıklamada, 15 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

OTOBÜSÜ YAKTILAR

Öte yandan Kudüs'te, polis ile onlarca Haredi arasında aynı nedenle çıkan çatışmalar sırasında tedbirlere karşı çıkan aşırı grup, hafif raylı metroya ve çevreden geçen araçlara saldırdı. Olaylar sırasında bir otobüs ateşe verildi.

"İSRAİL POLİSİ KIŞKIRTIYOR"

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü Bney Brak şehrinin Belediye Başkanı Abraham Rubinstein, "İsrail polisi, şehrimizde günlerce meydana gelen felaketin suçunu üstleniyor." dedi.

Rubinstein, polisi kent sakinlerine karşı "kışkırtıcı faaliyet" ve "toplu cezalandırma" yapmakla suçladı.