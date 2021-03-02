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- İsrail'de koronavirüsü atlatanlar de aşı olacak
İsrail'de koronavirüsü atlatanlar de aşı olacak
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karara göre koronavirüse yakalanan ve atlatan kişilere de aşının ilk dozu uygulanacak.
- AA
- 02.03.2021 - 07:23
İsrail Sağlık Bakanlığı koronavirüse yakalanıp atlatan kişilerle ilgili bir karar aldı.
Alınan karara göre, koronavirüsü 3 ay veya daha fazla süre önce atlatan kişilerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu.
TEK DOZ AŞI OLACAKLAR
Ancak bu kişilere hastalığa yakalanmayanların aksine tek doz aşı yapılacağı belirtildi.
4 MİLYON 745 BİN KİŞİ AŞI OLDU
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Ülkede, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 779 bini aştı.