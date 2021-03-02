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    İsrail'de koronavirüsü atlatanlar de aşı olacak

    Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karara göre koronavirüse yakalanan ve atlatan kişilere de aşının ilk dozu uygulanacak.
    • AA
    • 02.03.2021 - 07:23
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    İsrail'de koronavirüsü atlatanlar de aşı olacak

    İsrail Sağlık Bakanlığı koronavirüse yakalanıp atlatan kişilerle ilgili bir karar aldı.

    Alınan karara göre, koronavirüsü 3 ay veya daha fazla süre önce atlatan kişilerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

    TEK DOZ AŞI OLACAKLAR

    Ancak bu kişilere hastalığa yakalanmayanların aksine tek doz aşı yapılacağı belirtildi.

    4 MİLYON 745 BİN KİŞİ AŞI OLDU

    Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

    Ülkede, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 779 bini aştı.

    İsrail de koronavirüsü atlatanlar de aşı olacak #1

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