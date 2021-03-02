İsrail'de koronavirüsü atlatanlar de aşı olacak

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karara göre koronavirüse yakalanan ve atlatan kişilere de aşının ilk dozu uygulanacak.

İsrail Sağlık Bakanlığı koronavirüse yakalanıp atlatan kişilerle ilgili bir karar aldı.

Alınan karara göre, koronavirüsü 3 ay veya daha fazla süre önce atlatan kişilerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

TEK DOZ AŞI OLACAKLAR

Ancak bu kişilere hastalığa yakalanmayanların aksine tek doz aşı yapılacağı belirtildi.

4 MİLYON 745 BİN KİŞİ AŞI OLDU

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 779 bini aştı.