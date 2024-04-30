İHA

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı.

Lapid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi" dedi.

"Sabıka kaydı olan bir bakan, başbakanlık ofisinde"

Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i kast ederek, şunları söyledi:

Bu şekilde devam edemezsiniz. Sabıka kaydı olan bir bakan başbakanlık ofisinde duruyor ve başbakanı kendisine söyleneni yapmazsa sonuçlarına katlanmakla tehdit ediyor. Ben-Gvir, tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendisi için çalıştığını söylüyor. Hükümetten kovulmaması inanılmaz bir şey.