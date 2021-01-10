İsrail'de Netanyahu protestoları, karantinaya rağmen 8. ayında

İsrail'de Netanyahu protestoları, karantinaya rağmen 8. ayında

İsrail'de dün ilan edilen sıkılaştırılmış koronavirüs karantinasına rağmen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istemek için gösteri düzenledi.

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilerini sürdürüyor.

KARANTİNAYA ALDIRMADILAR

Tel Aviv'den gelen binlerce gösterici, sıkılaştırılmış koronavirüs karantinasına rağmen Batı Kudüs sokaklarında ellerinde taşıdıkları bayrak ve pankartlarla yürüyerek Başbakanlık rezidansının önüne geldi.

İsrail'de Netanyahu protestoları, karantinaya rağmen 8. ayında-Video

"BİBİ EVİNE DÖN" SLOGANLARI

Netanyahu’yu kastederek "Suç Başbakanı" yazılı tişört giyen göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı. "(ABD Başkanı Donald) Trump gitti, sıra (Netanyahu) sende" ve "Git" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede de geniş güvenlik önlemleri aldı.

PROTESTOLAR, 8 AYDIR DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 29 haftadır devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakaların yeniden artışa geçmesi nedeniyle dünden itibaren ülke genelinde en az 2 haftalık sıkılaştırılmış karantina kararı alsa da protestolara kısıtlama getirilmemişti.

Protestocular, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Netanyahu'nun istifasını istiyor.