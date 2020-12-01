İsrail'de Netanyahu'nun koalisyon ortağından, erken seçim sinyali

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı Benny Gantz, İsrail Parlamentosu Knesset'in feshedilmesi ve yeni seçimlere gidilmesi için olumlu oy vereceğini açıkladı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonda çatlaklar oluşmaya başladı.

Netanyahu'nun koalisyon ortağı Mavi ve Beyaz Hareketi'nın lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz basın toplantısı düzenledi.

Gantz düzenlediği basın toplantısında, partisinin yarın "Yesh Atid-Telem" bloğu tarafından Knesset Genel Kurulu’nda sunulacak olan İsrail Parlamentosu Knesset'in feshedilmesi önerisine olumlu oy vereceğini duyurdu.

"NETANYAHU BİZİ BAŞARISIZ ÜLKELERDEN BİRİ YAPMAK İSTİYOR"

Gantz, "Netanyahu bizi başarısız ülkelerden biri yapmak istiyor, Netanyahu bana değil size yalan söyledi beni aldatmadı, aksine sizi aldattı.

Netanyahu, korona ile çatışmayı bir seçim kampanyasına çevirdi. Her adımı, sanki birkaç bakanlığın çabası değilmiş gibi kendisi için bir başarı olarak gösterdi.

Tüm bunların bir nedeni var. Netanyahu hayatta kalmak için bir savaş veriyor. Bir milyon işsiz varken, İsrail devleti bütçeyi onaylamadı" dedi.

ERKEN SEÇİM SİNYALİ

Gantz, "Netanyahu, hükümeti feshetmek ve İsrail’i seçimlere götürmeye karar verdi. Netanyahu'nun seçtiği yol bütçenin geçmesini kabul etmemek bu nedenle Mavi-Beyaz partisi yarın Knesset'i feshetme önerisine lehte oy verecek" ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu'ya atıfta bulunan Gantz, "Seçim yine de buna neden olan kişi tarafından engellenebilir. Siyasi manevralar olmadan düzgün davranırsanız, milyonlarca İsraillinin ağustos ayında dördüncü kez sandık başına gitmesi gerekmeyecek" dedi.





İSRAİL SİYASETİNİN ÇIKMAZI

2 Mart’ta İsrail halkı, Knesset/Meclis seçimleri için sandık başına gitmişti. Bu, son bir yıl içinde yapılan üçüncü Knesset seçimleri idi.

Daha önceki seçimler 9 Nisan 2019’da ve 17 Eylül 2019’da yapılmıştı. Fakat bu seçimlerin her ikisinde hükümet kurmak için gerekli minimum sayı olan 61 milletvekili koalisyonda bir araya getirilemediği için seçimler yenilenmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Ruben Rivlin, her seçimin ardından görevdeki Başbakan Binyamin Netanyahu’yu hükümet kurmak için görevlendirmişti.

Netanyahu, lideri olduğu Likud Partisi ile birlikte İsrail’deki sağcı partilerin milletvekillerini koalisyonda bir araya getirebilse de, mezkûr 61 milletvekili sayısını toplayamadığı için seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

2019’da yapılan her iki seçimin ardından hükümet kurma görevinin sol partilerin liderlerine verilmediğine de işaret etmek gerekiyor.



