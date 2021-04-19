İsrail'in düşük nüfusu sayesinde aşılamada hızlı davranması beraberinde normalleşmeyi getirdi. Tedbirlerin azaltılmasıyla halk plajara akın etti.

Koronavirüs salgınında ülkelerin aşı yarışı sürüyor..

Son dönemde dünya genelinde vaka ve can kaybı sayıları artsa da aşı kampanyalarının ilerlemesiyle kimi ülkelerde tedbirlerde gevşeme yapılıyor.

İSRAİL NORMALLEŞTİ, PLAJLAR DOLDU

O ülkelerden biri de İsrail.

9 milyonluk nüfusuyla dünyanın en az nüfüsu olan ülkelerinden biri olan İsrail'de halkın büyük oranı aşılandı.

Büyük oranda aşılamanın tamamlandığı ülkede virüse karşı alınan tedbirler başta açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasıyla gevşetildi.

Normalleşmeyle birlikte İsrailliler plajlara akın edtti.

İsrail'de normalleşmeyle plajlar doldu VİDEO