İsrail’de "özel güvenlik durumu" tüm ülke topraklarında geçerli olacak İsrail’de “özel güvenlik durumunun” tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.

AA

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından iki taraf arasında çatışmalar hız kazandı.

"Özel güvenlik durumu” tüm İsrail topraklarını kapsayacak

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın operasyonel değerlendirmelerin ardından “özel güvenlik durumunu” tüm İsrail topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiği belirtildi.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun sivillere güvenlik talimatları verebileceği ve gerekli durumlarda kamuya açık alanları kapatabileceği aktarıldı.

Ulusal Güvenlik Konseyi de resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıların ardından yurt dışındaki İsrail vatandaşlarına güvenlik tavsiyelerinin yeniden hatırlatıldığını kaydetti.

Yurt dışına gidecek vatandaşlara seyahat uyarısı olmayan ülkeleri tercih etmeleri gerektiği belirtilerek, Yahudi dini bayramı kutlamaları ve tatil toplantılarının terör saldırılarının hedefi olabileceği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)