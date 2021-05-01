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İsrail'de petrokimya tesisinde yangın çıktı
Gece saatlerinde arızalı bir borunun neden olduğu yangın, saatler süren çalışmaların ardından söndürülebildi. Yangın sonucu tesis faaliyetleri durduruldu.
- İHA
- 01.05.2021 - 14:38
İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir petrokimya tesisi, gece saatlerinde yanmaya başladı.
Çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Bölgeye sivil savunma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI
Çıkan yangında gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
Saatler boyu süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınabildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste meydana gelen maddi zarara yönelik açıklama yapılmadı.
İsrail'de petrokimya tesisinde yangın çıktı VİDEO
PETROL AKIŞI DURDURULDU
Tesisteki tüm faaliyetler askıya alındı. Rafineriye petrol akışı durdurulduğu duyuruldu. Yangının tesisteki arızalı bir boru nedeniyle meydana geldiği belirtildi.