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    İsrail'de petrokimya tesisinde yangın çıktı

    Gece saatlerinde arızalı bir borunun neden olduğu yangın, saatler süren çalışmaların ardından söndürülebildi. Yangın sonucu tesis faaliyetleri durduruldu.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 14:38
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    İsrail'de petrokimya tesisinde yangın çıktı

    İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir petrokimya tesisi, gece saatlerinde yanmaya başladı.

    Çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Bölgeye sivil savunma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

    Çıkan yangında gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

    Saatler boyu süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınabildi.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste meydana gelen maddi zarara yönelik açıklama yapılmadı.

    İsrail'de petrokimya tesisinde yangın çıktı VİDEO

    PETROL AKIŞI DURDURULDU

    Tesisteki tüm faaliyetler askıya alındı. Rafineriye petrol akışı durdurulduğu duyuruldu. Yangının tesisteki arızalı bir boru nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

    İsrail de petrokimya tesisinde yangın çıktı #1

    İsrail de petrokimya tesisinde yangın çıktı #2

    İsrail de petrokimya tesisinde yangın çıktı #3

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