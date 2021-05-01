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İsrail'de petrokimya tesisinde yangın çıktı

İsrail'de petrokimya tesisinde yangın çıktı

Gece saatlerinde arızalı bir borunun neden olduğu yangın, saatler süren çalışmaların ardından söndürülebildi. Yangın sonucu tesis faaliyetleri durduruldu.