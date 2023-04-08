İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 7 yaralı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahla etrafa ateş açan, ardından araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücü etkisiz hale getirildi. Olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İHA

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahla etrafa ateş açan ve Kaufmann Caddesi'nde araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücü etkisiz hale getirildi.

1 turist öldü, 7 kişi yaralandı

Saldırıda bir turistin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı açıklanırken, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi

İsrail medyası, saldırganın Arap kasabası Kafr Qassem'den bir İsrail vatandaşı olduğunu ve bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.