İsrail'de sperm dondurma telaşı: Ölen askerlerden alınan örnekler saklanıyor! Çatışmalar devam ederken sperm dondurma talepleri giderek artıyor. 29 asker 4 sivile gerçekleştirilen işlem için özel ambulans hattı dahi kuruldu.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 39 gün geride kaldı.

Bu süreç, İsrail’de “sperm dondurma” talebini artırdı.

Sperm dondurma talepleri artıyor

Ülkede ölen kişilerin aileleri mahkeme kararıyla, gelecekte kullanmak üzere hayatını kaybeden kişiden sperm alınarak dondurulması talep ediliyor.

Haaretz’in aktarımına göre Hamas güçlerinin saldırılarının odak noktalarından biri olan Nova Müzik Festivali’ne katılan üç erkek arkadaşın aileleri de bu talepte bulunanlar arasında oldu.

Söz konusu festivalde öldürülen üç arkadaşın aileleri, Tel Aviv’de bulunan Kaplan Hastanesi’ne giderek çocuklarından sperm alınması ve dondurulmasını talep etti.

4'ü sivil 33 kişiye uygulandı

Aileler iki saat içinde mahkemeden gerekli izinleri alıp, prosedürler ölümden sonraki 20 saatte tamamlanarak işlem gerçekleştirildi.

Bir diğer yandan 7 Ekim gününden bu yana bu işlemi 4’ü sivil geri kalanları ise asker olmak üzere 33 kişinin gerçekleştirdiği açıklandı.

Talepler çoğunlukla ölen askerlerin ailelerinden geliyor

Aynı zamanda sperm dondurma taleplerinin önemli bir çoğunluğu, savaşta ölen askerlerin ailelerinden geliyor.

Talepler çoğaldıkça Sağlık Bakanlığı, işlem için mahkeme izni zorunluluğunu ortadan kaldırarak özel bir ambulans hattı kurdu.

Yetkililer, bu ambulanslarla cenazelerin ülkenin iç kısımlarda bulunan Şura askeri üssünden Tel Aviv’deki hastanelere yetiştirildiğini söyledi.

"72 saatten sonra ölü adamdan sperm alabilmek mümkün değil"

Doğurganlık ve doğum bölüm başkanlığını yürüyen Prof. Talha Geva, süreci şu cümlelerle aktardı;