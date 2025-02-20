İHA

İsrail, son 24 saatte 2 ayrı terör saldırısıyla sarsıldı.

Bat Yam kentinde park halindeki iki yolcu otobüsünde patlama meydana geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, olası şüpheliler üzerinde araştırma yapılıyor.

"HRİSTİYAN" DİYE BAĞIRIP BALTA İLE DEFALARCA SALDIRDI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, İsrailli bir saldırgan, Hristiyan sandığı Yahudi bir kadına baltayla saldırarak ağır yaraladı. İsrail polisi, olayın "Hristiyan ve yabancı düşmanlığı" (zenofobi) temalı olabileceğini belirtti. Kanal 13 televizyonunun aktardığına göre, görgü tanıkları saldırganın "Hristiyan" diye bağırarak Yahudi kadına baltayla defalarca vurduğunu ifade etti. 50'li yaşlarındaki kadın, Kudüs’teki Shaarei Zedek Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu bildirildi. İsrail polisi, saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.