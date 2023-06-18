İsrail'de yargı protestosu: 24'üncü haftada yine meydanlara indiler Netanyahu hükümetini hedef alan protestocular, ülkenin çeşitli noktalarındaki meydanları doldurdu.

AA

İsrail, yargı düzenlemesi karşıtı gösterilere sahne olmaya devam diyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun yargının yetkilerini sınırlandırmak için yaptığı girişim tepki çekiyor.

Göstericiler, protestoların 24'üncü haftasında ülke genelinde meydanlara indi. Yargı reformunun yanı sıra Netanyahu hükümetinin sağ politikaları eleştirildi.

On binlerce İsrailli sokaklarda

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Tel Aviv, Batı Kudüs, Birüssebi ve Hayfa kentleri başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen çok sayıda gösteriye on binlerce İsrailli katıldı.

İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren pankartlar taşıdı.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclis'e getireceklerini duyurmuştu.