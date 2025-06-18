İsrail'deki ABD vatandaşları tahliye ediliyor

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD vatandaşlarını İsrail’den tahliye etmek için harekete geçti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'den ayrılmak isteyen ABD’liler için tahliye uçuşları ve gemi seferleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

TAHLİYE İÇİN SEFERLER DÜZENLENECEK

Huckabee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Acil uyarı; İsrail'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları, İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, tahliye uçuşları ve yolcu gemisi seferleri üzerinde çalışıyor" dedi.

Huckabee, ABD’lilerin Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı'na (STEP) kaydolmalarını gerektiğini belirterek, tahliyelerin ne zaman başlayacağını açıklamadı.

ABD ORTA DOĞU'DA GÖREV GÜCÜ KURMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Orta Doğu’daki vatandaşlarına destek sağlamak için 24 saat görev yapan bir görev gücü kurduğunu duyurmuştu.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.