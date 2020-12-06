İsrail'deki Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilerde 27 kişiye gözaltı

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınını yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler sokağa döküldü.

Protestocular, Kudüs ile başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında gösteri düzenledi.

27 KİŞİYE GÖZALTI

Binlerce kişinin katıldığı gösteride 27 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

GÖSTERİCİLERDEN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail basınına göre Tel Aviv'deki protestoya katılan 82 yaşındaki bir İsraillinin, hükümet yanlısı başka bir kişinin arabasıyla çarpması sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberlerde, hayatını kaybeden kişinin Facebook İsrail Ülke Direktörü Adi Soffer-Teeni'nin babası Dror Soffer olduğu belirtildi.