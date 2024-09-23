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İsrail'den 7 günlük OHAL kararı

İsrail'den 7 günlük OHAL kararı Filistin topraklarını işgal eden, Batı Şeria’da, Gazze’de ve Lübnan’da soykırım suçu işleyen İsrail hükümeti, 30 Eylül 2024'e kadar geçerli olmak üzere ülke genelinde "OHAL" ilan edildiğini açıkladı.