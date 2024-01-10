İsrail'den ABD'ye: Filistin'e 1 şekel bile vermeyeceğiz Maliye Bakanı Smotrich, Filistin Yönetimi'ne destek sağlamayacaklarını söyledi. Smotrich, "Hamas'ı yok etmek için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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İsrail Maliye Bakanı Betzalel Smotrich, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Smotrich, görüşmede Filistin Yönetimi'ni hedef alan ifadelere imza attı. İsrailli bakan, Hamas'a karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Blinken ise bölgeyi terk etmesi için Gazze halkına baskı yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"1 şekeli bile Filistin Yönetimi'ne aktarmayacağız"

Açıklamasında Smotrich, Blinken'a, İsrail'in Filistin Yönetimi'ne herhangi bir fon aktarmayacağını kaydetti:

Gazze'deki Nazilerin ailelerine gidecek 1 şekeli bile Filistin Yönetimi'ne aktarmayacağız.



Uluslararası toplumun Suriye'den ve Ukrayna'dan mülteciler için yaptığı gibi, gönüllü göç için Gazze'nin kapılarının açılmasına izin vermek için çalışacağız.

"Hamas'ı yok etmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz"

ABD'nin İsrail'e verdiği desteği takdir ettiklerini belirten Smotrich, şöyle dedi:

Ülkemizdeki varlığımız söz konusu olduğunda ise her zaman İsrail'in çıkarlarına göre hareket edeceğiz.



Bu nedenle Hamas'ı yok etmek için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Blinken'dan İsrail'e: Gazzelilere baskı yapmayın

Blinken ise Filistinli sivillerin şartlar oluşur oluşmaz evlerine dönebilmeleri gerektiği konusunda "çok net" olduğunu kaydetti.

Jerusalem Post'un haberine göre, ABD dışişleri bakanı, "Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı." dedi.