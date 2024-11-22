İsrail'den Beyrut’un güneyine saldırı

İHA

Gazze'de soykırım faaliyetleri yürüten İsrail, aylar önce namlusunu Lübnan'a da doğrulttu.

Özellikle başkent Lübnan'ı hedef alan katliamcı ordu, saldırılarına durmaksızın devam ediyor.

Son olarak Lübnan’ın güneyindeki Sarba ve Ain Qana kasabalarını hedef alan İsrail ordusu, Burj Shemali ilçesini vurdu.

TAHLİYE ÇAĞRISININ ARDINDAN SALDIRDILAR

İsrail güçleri, başkent Beyrut’un güneyini de hedef aldı. Beyrut’un güneyindeki Al-Shiyah bölgesine tahliye uyarısı yapan İsrail güçleri, yaklaşık 40 dakika sonra saldırı düzenledi.

O ANLAR KAMERATA YANSIDI

Çok katlı bir binayı hedef alan İsrail güçlerinin vurma anları kameraya yansıdı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Qotrani ve Deir Qanoun Ras Al-Ain kasabalarına da saldırı gerçekleştiren İsrail güçleri, can kayıplarına neden oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Açıklamada, Qotrani kasabasına düzenlenen saldırıda 3 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 sağlık görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Deir Qanoun Ras Al-Ain kasabasına düzenlenen saldırıda da 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.