İsrail'den dikkat çeken açıklama: Sınıra yakın kontrol noktaları kaldırıldı

AA

İsrail ile Lübnan arasında gerilim tırmanıyor.

Yaşanan son gelişmede, İsrail ordusundan geldi.

Yazılı açıklamada bulunan İsrail ordusu, ordunun kuzeyde yaşayan İsraillilerin evlerine dönüşü için plan yapmaya başladığını bildirdi.

SINIRA BİTİŞİK OLANLAR KALDIRILDI

Bu kapsamda ordunun, kuzeydeki yerleşim alanlarında bulunan tüm askeri mekanizmaları kaldırmaya başladığı aktarıldı.

Kontrol noktalarının kaldırılması sürecinin kademeli olarak devam ettiği, iki hafta önce sınıra daha uzak yerlerdekilerin kaldırıldığı, son günlerde ise sınıra bitişik olanların kaldırıldığı kaydedildi.

Ordunun, Lübnan sınırına komşu olan boşaltılan yerleşim yerlerinde konuşlu tüm askeri güçlerini yakında geri çekmesinin beklendiği ifade edilirken yerleşim birimlerinin hangileri olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

ANLAŞMA TASLAĞI TESLİM EDİLDİ

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, 14 Kasım'da Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiği öne sürülmüştü.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, bundan bir gün sonraki açıklamasında, ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah'ın karşılıklı çatışmalarını sürdürdüğü Lübnan'da ateşkese ilişkin önerisini aldığını ve bu konudaki tartışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

ACI BİLANÇO: 3 BİN 452 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 452 öldü, 14 bin 664 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

100 BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.