İsrail'den Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek

Tel Aviv, bölgede Türkiye'ye karşı Atina'nın yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine başladı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır'ın Türkiye'yi bölgede hapsetme planı bozuldu.

Navtex bölgesine giren gemiye, 5 fırkateyn eşlik etti. Bununla birlikte Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de Ankara'ya karşı GKRY, Mısır ve İsrail'le iş birliğini güçlendirmeye çalışıyor.

"İSRAİL YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Atina'nın çabalarına benzer olarak İsrail'den açıklama yapıldı. Bölgede Türkiye-Yunanistan gerilimi nedeniyle Atina ile dayanışma mesajı verildi.

İsrail'in Atina Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail, Doğu Akdeniz'de artan gerilimi yakından takip ediyor." denildi.

YUNANİSTAN'A AÇIK DESTEK

Açıklamanın devamında, "İsrail, deniz bölgelerinde ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasında Yunanistan'a tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." şeklinde Atina'ya destek verildi.

Diğer taraftan İsrail, Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattının inşası için ocak ayında Yunanistan ve GKRY ile imzalanan anlaşmayı geçen ay onayladı.

Proje kapsamında Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.

Oruç Reis Gemisi, Akdeniz'de araştırma alanına ulaştı ViDEO