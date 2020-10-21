İsrail'den Dubai'ye uçuşlar 2021'de başlayacak

İsrailli hava yolu şirketi Arkia, gelecek yıl Dubai'ye günlük seferler düzenleyeceklerini bildirdi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme hava taşımacılığında kendini göstermeye başladı.

İsrail'in ikinci büyük hava yolu şirketi Arkia'nın, 2021 başından itibaren BAE'nin 7 emirliğinden biri olan Dubai'ye günlük seferlere başlayacağı belirtildi.

DUBAİ'YE DOĞRUDAN UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, Arkia International Üst Yöneticisi Oz Berlowitz yaptığı açıklamada, "Dubai'ye ilk doğrudan uçak bileti satışlarını başlatan şirket olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Berlowitz, Dubai'ye sefer düzenleme kararının, özel sektör, iş adamları ve gruplar ile konferans organizatörlerinden gelen yoğun talep nedeniyle alındığını bildirdi.

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ŞARİKA EMİRLİĞİ VE BAHREYN DE GÜNDEMDE

Berlowitz, yakın bir zamanda Şarika Emirliği ile Bahreyn'e de doğrudan uçuşları başlatma konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Dün, BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyarette, iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasının da aralarında bulunduğu 4 anlaşma imzalanmıştı.

HAFTALIK 28 UÇUŞ ANLAŞMASI

İsrail ve BAE, pazar günü, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı ile Abu Dabi ve Dubai havalimanları arasında haftalık 28 uçuş gerçekleştirme konusunda anlaşmaya varmıştı.

İsrail'den BAE'ye ilk uçuşun ise salı günü yapılması bekleniyor.