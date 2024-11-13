İsrail'den Gazze'deki Megazi Mülteci Kampı'na saldırı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

AA
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları artarak sürüyor.
Kadın, yaşlı, çocuk demeden öldüren İsrail yeni katliamlara imza atıyor.
5 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Megazi Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı vurdu.
Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına saldırılara devam ederken, gün içerisinde yoğun şekilde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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