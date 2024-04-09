İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 6 Filistinli öldü
AA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir binaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi

Haberde, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze'deki Seraya kavşağına düzenlediği saldırıda da doktor Şadi Ebu Hasaneyn'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)