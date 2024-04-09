İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 6 Filistinli öldü

AA
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir binaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi
Haberde, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze'deki Seraya kavşağına düzenlediği saldırıda da doktor Şadi Ebu Hasaneyn'in hayatını kaybettiği aktarıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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