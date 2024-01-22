İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes önerisi İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de saldırılara 2 ay ara verilmesini teklif etti..

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Gazze'de kan durmuyor..

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Katliamlarına geçen süre zarfında yenilerini ekleyen İsrail, 23 binden fazla sivili hayattan kopardı.

Okul, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin vuran İsrail'de yeni bir gelişme yaşandı..

İsrail'den ateşkes önerisi

İsrail, Hamas'a yeni bir ateşkes önerisinde bulundu.

Mısır ve Katarlı arabulucularla iletilen teklifte, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerildi.

2 aylık süre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Hamas'a önerdiği en uzun geçici ateşkes olmasıyla dikkat çekti.

Teklifin detayları

Teklife göre, rehinelerin bırakılması kademeli olarak yapılacak. İlk aşamada kadınlar, 60 yaş üstü erkekler ve sağlık durumu kritik olanlar bırakılacak. İkinci aşamada da kalan rehineler ve 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edilecek.

Rehinelerin bırakılmasına karşılık geçici ateşkes süresi 2 ayı bulabilecek.

Filistinlilerin Gazze ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesi de yer aldı

Teklif, bölgeden zorla gönderilen Filistinli sivillerin Gazze kentine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine de dönmesini içeriyor.

Geçici ateşkesin uygulanması için Hamas'ın yanıtı bekleniyor.

ABD: Genel bir ateşkesi desteklemiyoruz

ABD'den yapılan açıklamada ise Gazze'de genel bir ateşkesin desteklenmediği, sadece esirlerin çıkarılabilmesi ve bölgeye yardımların ulaştırılabilmesi için insani araların desteklendiği vurgulandı..

11 bin çocuk hayatını kaybetti

Öte yandan, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye 108 gündür sürdürdüğü saldırılarında 11 bin çocuk ve 7 bin 500 kadın hayatını kaybetti.

Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişinin hala enkaz altında veya kayıp olduğu kaydedilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısı 25 bin 925 oldu, 63 bin kişi de yaralandı.

İsrail saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek ikamet edilmez durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık sektörünü hedef alan İsrail ihlallerine ilişkin ise 337 sağlık çalışanı ile 45 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü aktarıldı.

119 gazeteci öldürüldü

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 119 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Bulaşıcı hastalıklar yayılıyor

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 400 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla Hepatit A vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadın ile ilaç eksikliği nedeniyle 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu duyuruldu.

İsrail ordusu, 140 hükümet tesisi ile 99 okul ve üniversiteyi yerle bir etti, 295 okul ve üniversite ise kısmen zarar gördü.

Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.