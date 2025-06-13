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Haber Merkezi

Orta Doğu'da sıcak saatler..

ABD-İsrail ve İran arasında gerilimde beklenen hamle geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra İsrail, İran'a saldırdı..

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

Dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen saldırı sonrası iki ülkeden peş peşe açıklamalar geldi.

ASKERİ HEDEFLER VE NÜKLEER TESİSLER HEDEF ALINDI

İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin hedef alındığı bildirildi.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI İLE DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran, saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer hayatını kaybetti.

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6 BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre; saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİ DE VURULDU

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.