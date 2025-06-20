İsrail'den kaçış sürüyor: 5 bin kişi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yerleşti

Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor...

ABD, İsrail-İran gerilimi nedeniyle savaş hazırlıklarını hızlandırdı.

ADA'DA HAREKET SÜRÜYOR

ABD, tanker uçaklarını Kıbrıs Rum Kesimi’ne konuşlandırmayı planlarken, İngiltere savaş uçaklarını bölgeye sevk ediyor.

Yunanistan ise Girit Adası’ndaki üslerin hedef olabileceği endişesiyle güvenlik önlemlerini artırıyor.

GÜNEY KIBRIS, İSRAİL'İN KAÇIŞ GÜZERGAHI OLDU

İran-İsrail savaşı başladığından beri İsrail’in çeşitli limanlarından harekete geçen yüzlerce yat Güney Kıbrıs’taki marina ve limanlara insan taşıyor.

İsrail devleti, havayollarına ait uçakları bile güvenlik kaygısıyla Larnaka Havalimanına çekti.

Yani an itibariyle Güney Kıbrıs, İsrail için bir kaçış güzergahı olmuş durumda.

5 BİN KİŞİ GÜNEY KIBRIS'A KAÇTI

Çatışmaların ilk gününden beri İsrail’den kaçan yaklaşık 5 bin kişi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yerleşti.

OKULLARA ALMAYA BAŞLADILAR

Ada'da hareketlilik sürerken otellerin, sinagogların dolması nedeniyle Rum hükümeti 5’i ilkokul 2’si lise olmak üzere 7 okulu ‘eve’ çevirme kararı aldı.

Rum Savunma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda okullara klima ve yataklar yerleştirildi.

GÜVENLİK SEVİYESİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Okulların olduğu bölgelerde de güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Kıbrıs Rum hava sahası da günlük 500 ek sefere hizmet vermeye başladı. Hava trafik kontrolü personelinin aşırı yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadığı belirtildi.

İSRAİLLİ YATLAR DEMİRLEDİ

Larnaka limanına da dün İsraillileri taşıyan 120 yat demirledi.

HAVALİMANINDA YOĞUNLUK ARTTI

Larnaka Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinin ciddi oranda arttığı ve üst düzey güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Rumlar “Crown Iris” gemisiyle tahliye sürecine katılmadı.

Aynı şekilde İsrailliler de Estia planı kapsamında değil, doğrudan tahliye edildi.