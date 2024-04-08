İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölümler yaşandı Lübnan'ın güneyini hedef alan İsrail saldırısı, 3 kişinin ölümüne neden oldu.

AA

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan bir köye hava saldırısı düzenledi.

Savaş uçakları, Sur kentine bağlı Sultaniye köyündeki bir evi hedef aldı.

3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Saldırıda söz konusu evin tamamen yıkıldığı, enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Ölen kişilerin kimliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Lübnan'a ikinci saldırı

Ayrıca İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde bulunan Kfarkilla beldesinde de bir evi füzelerle vurduğu belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

Karşılıklı çatışmaların bilançosu

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 270 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil ve 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker ölmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)