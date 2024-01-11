İsrail'den Lübnan'a tehdit: Vuramayacağımız bölge yok Genelkurmay Başkanı Halevi, kuzeyde yaşanan gerilim döneminde Lübnan'ı tehdit etti. Askerlere seslenen Halevi, "Lübnan'da girip yok edemeyeceğiniz dayanıklı bir bölge yok" dedi.

AA

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bölgede geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceğinden endişe ediliyor.

Çatışmaların Lübnan'a sıçrayabileceği belirtilirken, Tel Aviv'de tehdit dolu ifadelere imza atıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "İsrail askerlerinin Lübnan'da yok edemeyeceği bölge olmadığını" öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Halevi, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerleriyle bir araya geldi.

"Lübnan'da yok edemeyeceğiniz dayanıklı bir bölge yok"

İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında başarılı olduğunu savunan Halevi, buradaki askerlere hitaben şu ifadeleri kullandı:

Nasıl ki Gazze'de girip yok edemediğiniz bir kilometre yoksa, aynı şekilde Lübnan'da girip yok edemeyeceğiniz dayanıklı bir bölge yok.



Sizi gerekli yerlere yerleştireceğiz, siz de orada gereken neyse onu yapacaksınız.

Netanyahu: Her şeye hazırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ocak'ta kuzey sınırında bir birliği ziyaretinde Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söylemişti.

İsrail-Hizbullah çatışması

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda daha önce, 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)