İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

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İsrail dün Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmüştü.
Gerçekleştirilen saldırının ardından bugün Tavil'in cenaze töreni düzenlenecekti.
Ancak İsrail'den bir saldırı daha geldi.
İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi.
En az 3 kişi öldü
Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi.
Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken en az 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde İsrail İHA'larının sesleri duyulmaya devam ediyor.
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