İsrail’den Mısır’a rekor gaz anlaşması: 35 milyar dolarlık ihracata onay

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Mısır’la varılan 112 milyar şekel (yaklaşık 35 milyar dolar) değerindeki doğal gaz anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu. Netanyahu, söz konusu anlaşmayı “İsrail tarihinin en büyük doğal gaz ihracat anlaşması” olarak nitelendirdi.

18 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN HAZİNEYE

Anlaşma kapsamında elde edilecek gelirin yaklaşık 18 milyar dolarının doğrudan İsrail hazinesine aktarılacağını belirten Netanyahu, mutabakatın ülkenin enerji alanındaki bölgesel konumunu önemli ölçüde güçlendireceğini savundu. Netanyahu, açıklamasını “Daha hoş sürprizler olacak” sözleriyle tamamladı.

LEİVATHAN SAHASI MERKEZDE

İsrail’in Doğu Akdeniz’deki en büyük doğal gaz sahalarından biri olan Leviathan’ın ortaklarından NewMed enerji şirketi, 7 Ağustos’ta Mısır ile 35 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandığını duyurmuştu. Anlaşmaya göre, Leviathan sahasından Mısır’a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz sevk edilecek.

UZUN VADELİ GENİŞLEME PLANI

Yapılan açıklamalarda, sözleşmenin Leviathan sahasının kapasite genişlemesine zemin hazırlayacağı, bu sayede 2064 yılına kadar İsrail iç pazarına doğal gaz arzının güvence altına alınmasının hedeflendiği belirtildi.

ENERJİ İŞ BİRLİĞİ GEÇMİŞİ

İsrail ile Mısır arasında daha önce 2019 yılında 60 milyar metreküplük doğal gaz tedarikini kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020’de faaliyete geçmesinin ardından Mısır’a gaz sevkiyatı başlamıştı. Geçtiğimiz yıl sahada üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük bölümü Mısır ve Ürdün’e ihraç edildi.