İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İHA
İsrail, Gazze ve Lübnan'ın ardından bu kez Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı.
Bu kapsamda, İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mazzeh ve Qudssaya’ya hava saldırısı gerçekleştirdi.
15 ÖLÜ, 16 YARALI
Saldırıda, 15 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi ise yaralandı.
İsrail ordusu, saldırıda Filistin İslami Cihat örgütüne ait çok sayıda bina ve komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.
Ayrıca, Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in saldırıyı işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden düzenlediğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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