İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Sayyidah Zaynab Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Sayyidah Zaynab Mahallesi'ndeki bir binaya hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu. İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, binanın ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir danışma merkezi olduğu ifade edildi.

İran medyasında yer alan haberde, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

SANA: "Birçok sivil öldü ve yaralandı"

Suriye resmi haber ajansı SANA da İsrail hava saldırısının yerel saatle 13.00'te gerçekleştiğini belirterek, birçok sivilin saldırıda hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu.

İran'ın Suriye Büyükelçisi: "İran'a ait hiçbir merkez vurulmadı"

İran'ın Suriye Büyükelçisi Hüseyin Ekberi saldırının ardından yaptığı açıklamada,şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Şam'ın güney kırsalında gerçekleştirdiği saldırıda hiçbir İranlı zarar görmedi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir danışmanlık merkezi hedef alınmadı. İsrail'in boş ve kör saldırıları direnişin azmini etkilemeyecektir.

ABD üssünün vurulması, gerilimi tırmandırdı

İsrail, bir süredir Suriye'de İran ile bağlantılı güçlere saldırılar düzenlerken, Ürdün’ün Suriye sınırına yakın bir bölgesinde bulunan Tower 22 adlı üsse dün drone'lu saldırı düzenlenmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının “İran destekli radikal militan gruplar” tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti. Tahran yönetimi ise saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)