İsrail'den Suriye'ye saldırı: 7 ölü, 11 yaralı Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef alan İsrail ordusu, üç füzeyle saldırı düzenledi.

ANKA

Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye'yi hedef aldı.

Saldırıya ilişkin Suriye devlet televizyonunda yer alan bilgiye göre, İsrail'in, Şam'ın Mazze semtindeki bir konuta düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Ayrıca, saldırılarda 11 kişi de yaralandı.

ÜÇ FÜZEYLE SALDIRDI

Devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saat 20:15 sıralarında İsrail'in Golan Tepeleri yönünden üç füzeyle saldırı düzenleyerek Şam’ın yoğun nüfuslu Mezze mahallesindeki konut ve ticari binalardan birini hedef aldığı bildirildi.

Yapılan saldırıda aralarında çocukların da olduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Ayrıca, İran resmi haber ajansı da İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.

Öte yandan, saldırıya ilişkin İsrail resmi kaynaklarından henüz bir açıklama gelmedi.