İsrail'den UNRWA'ya çağrı: Yerleşkelerini 2 gün içinde boşaltması istendi

AA

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, basın toplantısı düzenledi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Danon, UNRWA ile iletişimi 2 gün içinde keseceklerini duyurdu.

YERLEŞKELERİNİ 48 SAAT İÇİNDE BOŞALTMA TALEBİ

Danon, UNRWA'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurması ve yerleşkelerini de 48 saat içinde boşaltmasını istedi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Kabul edilen bu yasa 30 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

14 ÇALIŞANIN "7 EKİM SALDIRILARINA KATILDIĞI" ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısı 28 Ekim’de İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçirilmişti.