İsrail'den yeni güvenlik talimatı İsrail ordusu, kuzeydeki Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde birtakım yeni güvenlik önlemleri aldığını duyurarak, vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu.

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AA

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması saldırısında ikisi çocuk 12 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 323 kişi ise yaralanmıştı.

Ayrıca, ülkede gerçekleştirilen ikinci saldırıda ise yine çok sayıda telsiz patlatılmış, bu saldırıda da 25 kişi ölürken 608'den fazla kişi de yaralı olarak kurtulmuştu.

Lübnanlı yetkililer saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail kanadından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

YENİ GÜVENLİK TALİMATLARI AÇIKLANDI

İki ülke arasında gerginlik tırmanırken İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Yukarı Celile'deki sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde uygulanacak yeni güvenlik talimatlarını paylaştı.

BÖLGE SAKİNLERİNE UYARI

Son günlerde yaşanan olaylara işaret eden İsrail Ordusu, yapılan değerlendirmeler sonrası alınan kararları bildirdi.

Açıklamada, güvenlik önlemleri çerçevesinde söz konusu bölge sakinlerinden yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları, toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları talebinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)