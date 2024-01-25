İsrail'e açılan soykırım davasında karar günü belli oldu Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını cuma günü açıklayacak.

AA & Ensonhaber

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği yoğun saldırılar devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Soykırım davasında karar günü

Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın 26 Ocak Cuma günü açıklanacağı bildirildi.

Tedbir kararının kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue tarafından okunacağı kaydedildi.

Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla İsrail aleyhine dava açtığı hatırlatılan açıklamada Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek amacıyla ihtiyati tedbir talep ettiği belirtildi.

Güney Afrika hangi tedbirleri talep etti?

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'i soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istiyor.

Bu tür geçici tedbirler dava süreci devam ederken durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.