İsrail'e karşı açılan soykırım davasında acil önlem oturumu

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İsrail, Gazze'de yaptıklarıyla soykırıma imza atıyor...
Binlerce masumu öldüren İsrail, Türkiye'nin de dahil olduğu Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor.
İsrail'e karşı ek ve acil olarak alınacak önlemler, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki oturumlarda görüşülecek.
İsrail sözlü beyanda bulunacak
Bu kapsamda bugün Güney Afrika, yarın da İsrail, sözlü beyanda bulunacak.
Güney Afrika'nın talebi, İsrail'in Refah‘taki saldırılarını genişletmesinin ardından gelmişti.
Gazze Şeridi'nde derinleşen krize dikkat çekilirken, Divan'da daha önce verilen kararların gözden geçirilmesi ve acil, ilave tedbir alınması gerektiği vurgulanmıştı.
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