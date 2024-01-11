İsrail'e soykırım davası: İlk duruşma başladı İsrail hakkında açılan davanın ilk duruşması için düğmeye basıldı. Gazze'ye saldırıların derhal durdurulmasının yanı sıra birçok tedbirin devreye alınması isteniyor.

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AA & Ensonhaber

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının kamuya açık duruşmaları Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) başladı.

İsrail, Gazze'deki saldırıları ve yol açtığı ölümler nedeniyle soykırımla suçlanıyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık yapılan duruşma canlı yayınlandı.

Güney Afrika'nın talepleri dinlendi, İsrail savunma yapacak

Bugünkü duruşmada Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir talepleri dinlendi. Yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.

Duruşma, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör John Dugard’ın sunumuyla başladı. Dugard, apartheid döneminde Güney Afrika'da yaşamış ve aktif şekilde apartheide karşı durmuş bir hukukçu olarak öne çıkıyor.

Lahey'de ilk duruşma

Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Mahkeme görevlisi, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davayı okudu.

Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması isteniyor

Toplam 9 madde bulunuyor. Birinci madde, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması gerektiğini söylüyor.

İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 23 binden fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 60 bin Filistinli yaralandı.

Mahkemeye erken tarih teşekkürü

Güney Afrika'nın Hollanda Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela, duruşmada yaptığı konuşmanın başında şunları söyledi:

Güney Afrika'nın başvurumuzda bu konuyla ilgili geçici tedbirlerin belirtilmesine ilişkin taleplerinin dikkate alınması amacıyla bu duruşmayı mümkün olan en erken tarihte düzenlediği için mahkemeye şükranlarımı sunmak isterim.

Filistin destekçilerinden ICJ önünde gösteri

İsrail'e tepkilerini dile getiren göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Uluslararası Adalet Divanı binası önünde toplandı.

Güney Afrika’nın talep ettiği tedbirler

Güney Afrika, 29 Aralık’taki yazılı başvurusunda, mahkemeden İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep etti.

Güney Afrika'nın istediği ihtiyati tedbirler arasında İsrail’in, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimlerini sağlaması yer alıyor.

Soykırıma karışanlar için ceza istiyorlar

Ayrıca, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunması yer alıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, BM anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

İsrail’e karşı açılan dava

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önce yargılamalarına bakıldığından soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.