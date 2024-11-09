İsrail'in askeri üsleri Hizbullah ve Husiler’in radarında

İHA
İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar sürüyor...
Son saldırıya ilişkin açıklama ise İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree'den geldi.
Husiler yaptıkları açıklamada İsrail'in güneyindeki Nevatim Askeri Hava Üssü’ne saldırı düzenlendiğini bildirdi.
"GELİŞMİŞ FÜZE SALVOSUYLA HEDEF ALDIK"
Ayrıca, Saree grubun Yemen'in batısı üzerinde bir ABD insansız hava aracını (İHA) durdurduğunu bildirdi.
Öte yandan, Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise, “Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof hava üssünü gelişmiş füze salvosuyla hedef aldık” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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