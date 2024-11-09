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İsrail'in askeri üsleri Hizbullah ve Husiler’in radarında

İsrail'in askeri üsleri Hizbullah ve Husiler’in radarında İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, grubun Yemen'in batısı üzerinde bir ABD insansız hava aracını (İHA) durdurduğunu duyurdu.