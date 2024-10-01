Haber Merkezi

Gazze'deki katliamına devam eden İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi..

Savaşı tüm bölgeye yayma derdindeki katiller ordusu, Lübnan'a gece gündüz bomba yağdırırken, İsrail'de sıcak anlar yaşandı..

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşti.

3 ÖLÜ 10 YARALI

Yafa banliyösünde gerçekleşen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Öte yandan saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ensonhaber icon
Dilay Yalçınkaya Kaynak
Editör