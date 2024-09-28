İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarında 783 kişi yaşamını yitirdi İsrail'in Lübnan'ın bazı bölgelerinde gerçekleştirdiği 40'tan fazla saldırı sonrası birçok yer ve binada yangınlar ve yıkımlar meydana geldi.

AA

Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, aynı zamanda Lübnan'da da masum sivilleri hedef almaya devam ediyor...

Bu kapsamda, İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi’nin kalesi niteliğindeki Dahiye’nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

YIKIMLARA YOL AÇTI

Başkentin güneyinde gerçekleşen saldırılar, birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.

Ayrıca, İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut’un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.

VATANDAŞLARIN BÖLGEYİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

Saldırılar kapsamında Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Leyleki ve Hades mahallerindeki 3 binanın boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." dedi.

SALDIRILARDA 783 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusu, 8 Ekim'den beri Hizbullah'la kontrollü çatışmalara devam ediyor.

Ordu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine de yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

KAYITLI GÖÇMEN SAYISI 86 BİN 600'E ULAŞTI

Saldırılar nedeniyle ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, bazı vatandaşlar ise Suriye'ye göç ediyor.

Lübnan hükümetinin Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre 27 Eylül'e kadar, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600’e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)