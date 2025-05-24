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İHA

Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar’ın evi, İsrail ordusunun hava saldırısıyla yerle bir oldu.

Evde bulunan 10 çocuğundan 9’u yaşamını yitirirken, saldırıda doktorun eşi Hamdi Al-Najjar ve 11 yaşındaki bir çocuğu ağır yaralandı.

DAKİKALAR İÇİNDE EVİ BOMBALANDI

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Barash, doktorun saldırıdan hemen önce eşini hastaneye bıraktığını, ardından eve döndüğünü ve dakikalar içinde evin bombalandığını açıkladı.

El-Barash ayrıca, hayatını kaybeden çocuklardan en büyüğünün yalnızca 12 yaşında olduğunu söyledi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail’in sivilleri hedef alan saldırıları Gazze genelinde tüm şiddetiyle devam ediyor.

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen saldırılarda çok sayıda çocuk ve kadın hayatını kaybediyor.

Gazze’de insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.