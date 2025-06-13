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AA & Ensonhaber

İran, İsrail’in son saldırılarına yanıt olarak balistik füze saldırısı başlattığını resmen duyurdu.

İran devlet televizyonu tarafından yayımlanan haberde, "İran’ın misilleme süreci balistik füze atışlarıyla başladı" ifadelerine yer verildi. Saldırı kapsamında, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce füzenin fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

TEL AVİV'DEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Canlı yayında, Tel Aviv’e düşen füzelerin görüntüleri ekranlara yansırken, İran tarafından gönderilen füzelerin İsrail genelinde yedi farklı noktaya isabet ettiği belirtildi. Bu bölgelerde hasar tespit ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

İsrail’in acil sağlık servisi Kızıl Davut Yıldızı, şu ana kadar en az yedi kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu ise İran'dan ülkeye onlarca füze gönderildiğini doğrulayarak, hava savunma sistemlerinin bu saldırıları engellemek üzere devreye alındığını bildirdi.

Ülke genelinde alarm sirenlerinin ardı ardına çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirildiği bildiriliyor. İran’ın başlattığı bu karşı saldırı, bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

DEMİR KUBBE, İSRAİL'İ KORUYAMADI

İsrail'in övündüğü "Demir Kubbe" adı verilen hava savunma sistemi, İran'dan gelen 200'e yakın balistik füzenin birçoğunu engellese de, başkentin de dahil olduğu bazı bölgelerin vurulmasını durduramadı.