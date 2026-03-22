Binyamin Netanyahu ve Isaac Herzog İran'ın vurduğu Arad kentini ziyaret etti

Orta Doğu'daki İran-ABD-İsrail savaşı 23. gününde sürerken İran, dün gece itibariyle geniş çaplı bir saldırıya imza attı.

İran'ın misillemesinde füzenin isabet ettiği İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım yaşandı, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattı.

DEMİR KUBBE DELİNDİ

Bölgede kaydedilen görüntülerde büyük bir yıkımın oluştuğu belirtilirken Demir Kubbe, İran füzelerine karşı etkisiz kaldı.

Bu durum İsrail'de yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

NETANYAHU: ZOR BİR GECE GEÇİRDİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırıları sonrası zor bir gece geçirdiklerini belirtti.

Netanyahu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

HERZOG VE NETANYAHU'DAN ARAD'A ZİYARET

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısında bir füzenin isabet ederek hasara yol açtığı Arad kentinde incelemelerde bulundu.

Devletin en önemli iki yetkilisi, bölgede bulunan personelden oluşan hasar ile ilgili bilgi aldı.

ŞEHİR ENKAZA DÖNDÜ

Arad'da bir yerleşim alanına isabet eden yaklaşık 450 kilogramlık savaş başlığı, büyük çaplı yıkıma neden oldu.

Çok sayıda bina kullanılamaz hale gelirken, bölge adeta enkaza döndü.

AŞIRI SAĞCI BAKAN YUHALANMIŞTI

Öte yandan, yıkım sonrası bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, yerel halktan sert bir tepki gelmişti.

Ben-Gvir'in etrafındaki koruma ordusunun arasından seslenen bir kadın, İsrailli bakana İbranice, "Bütün bu ölümlerin sorumlusu sensin, burada işin yok... Şehrimden defol git. Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!" dediği görülmüştü.