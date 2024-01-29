İsrail'in esir takası anlaşmasına dair taslağı kabul ettiği iddia edildi İsrail'in dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toplantıda yeni bir esir takası anlaşması için sunulan taslağı kabul ettiği öne sürülerek, taslağın bugün Hamas tarafına sunulmasının beklendiği belirtildi.

İHA

Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısır arasında yapılan toplantıda İsrail tarafının yeni bir esir takası anlaşması için sunulan taslağı kabul ettiği öne sürüldü.

Tüm İsrailli esirler bırakılacak, yardımlar artacak, daha fazla Filistinli bırakılacak

Anlaşma, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının aşamalı olarak duraklatılmasını içeriyor. Anlaşma kapsamında ayrıca İsrail, Gazze'ye daha fazla yardım girişine izin verecek ve daha fazla Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

İsrail, Paris’teki toplantıyı “yapıcı” olarak nitelendirmişti

Paris’teki toplantıya Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea ve Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel katılmıştı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplantı yapıcı olarak nitelendirilerek, "Tarafların bu hafta ek toplantılarda tartışacağı önemli boşluklar hala var" denilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)