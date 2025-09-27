İsrail'in Eurovision'a katılıp katılmayacağı oylanacak

İsrail'in Eurovision katılımı gündemdeki yerini koruyor...

Avrupa Yayıncılık Kurumu (EBU), kasım ayındaki genel kurul toplantısında üye ülkeleri görüşlerini bildirmeye davet edeceğini doğruladı.

OYLAMA YAPILACAK

Karar basit çoğunlukla alınacak. Yani üyelerin yüzde 50'sinden fazlası İsrail'in dışlanması yönünde oy kullanırsa, bu ülke 2026'daki yarışmaya katılamayacak.

Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision'a katılmaya devam etmesi tartışma yarattı ve bazı ülkeler de İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrısı yaptı.

68 ÜYE OY KULLANACAK

EBU 68 üye ülkenin tamamının oy kullanmaya davet edileceğini belirtti.

Bunlara Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi yarışmaya katılmayan yayıncı ülkeler de dahil.

SON YARIŞMADA İKİNCİ OLDULAR

İsrail mayısta düzenlenen son Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yuval Raphael ile ikinciliği almış ve halk oylamasında en çok puanı almıştı.

Ancak jüri oylarının eklenmesiyle Avusturya yarışmanın birincisi oldu.

Bir sonraki organizasyonun Viyana'da yapılması bekleniyor.

TEPKİ BÜYÜYOR

Son haftalarda İrlanda, Hollanda, Slovenya, İzlanda ve İspanya'nın da bulunduğu ülkeler, İsrail'in katılması halinde yarışmadan çekilmeyi düşüneceklerini açıklamıştı.

İrlanda'nın resmi yayıncısı RTE, "Gazze'de süren dehşet yaşam kaybı devam ettikçe, İrlanda'nın yarışmaya katılması vicdansızlık olur" açıklaması yaptı.

Hollandalı yayıncı Avrotros da "Gazze'de insanların süren acısı düşünüldüğünde artık İsrail'in katılımını meşru gösteremeyeceğini" belirtti.

Ancak İsrailli yayınca Kan, "İsrail'in yarışmanın en uzun süreli, en gözde ve en başarılı katılımcılarından" biri olduğunu ve katılıma izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı da da boykot açıklaması yapan altı ülkeye, kararlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı ve "Eurovision ve genel olarak sanat ambargolar için doğru alanlar değil." dedi.