İsrail'in Gazze katliamı! Cenazeler toplu mezarlara gömülüyor Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in hava saldırılarında hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen cenazelerinin toplu mezarlara gömüldüğünü duyurdu.

DHA

İsrail'in Gazze'deki katliamı 15. gününde.

7 Ekim'de başlayan Filistinlilere yönelik İsrail saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen bombardımanlarda bin 524’ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldü.

Bombardımanda tanınmaz hale geliyorlar

İnsanlar bir yandan canlarını kurtarmaya çalışırken bir yandan da yaralılara müdahale etmeye ve ölülerini gömmeye çalışıyor.

Şiddetli patlamalarda talihsiz Filistinlilerin çoğunun bedeni tanınmaz hale gelerek şehit düşüyor.

Cenazeler toplu mezarlara gömülüyor

Kimlik belirleme çalışması için gerekli zaman ve araştırma imkanı bulamayan yetkililer cenazeleri toplu olarak gömmeye başladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün “Şehitlerin naaşlarının taşınması ve Şifa Tıp Kompleksi içinde cenaze namazlarının kılınması ve ardından toplu mezara taşınması” mesajıyla naaşların, üzerine numara yazılmış beyaz torbalara konulduğunu gösteren fotoğrafları paylaştı.

Tolu halde namazları kılınan cenazeler yine toplu şeklide gömüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)