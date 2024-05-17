İsrail'in Gazze planı ortaya çıktı: Filistin yönetimine bağlı unsurları silahlandıracaklar Savunma Bakanı Gallant'ın planıyla ilgili detaylar belli oldu. Hamas'a yer verilmeyen plan, Filistin yönetimiyle ilişkili isimleri silahlandırmayı amaçlıyor.

AA & Ensonhaber

Hamas'ı Gazze'den çıkarmanın hesaplarını yapan İsrail, Filistin yönetimini silahlandırmayı düşünüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin geleceğine dair plan hazırladı. Ancak planda Hamas'a yer verilmedi.

Filistin yönetimine bağlı olanlar silahlandırılacak

Tel Aviv'in söz konusu planı, uluslararası gözetim altında Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasını kapsıyor.

Hayom gazetesi, Gazze'nin idaresi konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrışan Savunma Bakanı Gallant'ın bölgeye ilişkin planını yazdı.

İsrail'in Gazze planı

Hamas'ı devre dışı bırakmayı hedefleyen bu adım, Gazze'de saldırıların sona ermesinin ardından hayata geçirilecek.

Elektronik izleme yapacaklar

Bu silahların, "Hamas'ın eline geçmesini" önlemek için İsrail tarafından elektronik olarak izlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Gallant, 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin İsrail'in sivil veya askeri yönetimine rıza göstermeyeceğini ve Hamas dışındaki Filistinli kuruluşların uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu savunmuştu.

Gallant'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap veren Netanyahu ise saldırılar sonrası Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını söylemişti.