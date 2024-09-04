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İsrail'in Gazze'de gün boyu devam eden saldırılarında 26 kişi öldü

İsrail'in Gazze'de gün boyu devam eden saldırılarında 26 kişi öldü İsrail'in Gazze Şeridi'nde sabahtan beri devam eden saldırılarında 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.