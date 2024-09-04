İsrail'in Gazze'de gün boyu devam eden saldırılarında 26 kişi öldü

AA
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıve katliamları sürerken bölgeden yeni detaylar gelemeye devam ediyor.
GÜN BOYU SALDIRILARDA 26 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in salı günü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneydeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Deyr el-Belah'ta, Beric Mülteci Kampı'nda, Han Yunus'ta ve Refah kentinde can kaybının yaşandığını aktaran Basal, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 26 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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