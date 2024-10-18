İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

AA

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in saldırılarının hedefi kuzeydeki Gazze kenti ile Cibaliya Mülteci Kampı oldu.

9 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'nin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'nde bir grup vatandaşı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 4 Filistinli ölürken bazıları da yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan El-Avde Hastanesi yakınlarına düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Cibaliya'da bir eve düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü, 2 kişi yaralandı.

GAZZE'DE İLETİŞİM KESİNTİSİ VE YOĞUN SALDIRILAR

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde iletişim ve internet hizmetleri kesildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, 14 gündür soykırıma maruz bıraktığı Gazze'nin kuzeyinde iletişim ve internet hizmetini keserek, Filistinlileri dış dünyadan tecrit etmeyi, göçe zorlamayı ve bir yılı aşkın süredir işlediği soykırımla ilgili gerçekleri gizlemeyi amaçladığı belirtildi.

İsrail ordusu 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.